2019 Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu

Suzuki, geçtiğimiz günlerde üzerindeki kamuflaj örtüsünü kaldırdığı Jimny'nin Avrupa pazarında satışa sunulacak motor ve şanzıman seçeneklerini açıkladı. Japon otomobil üreticisi, crossover-SUV modeli Jimny'nin 4. jenerasyonu hakkındaki detaylı bilgileri paylaşmaya başladı. Autocar TR'nin haberine göre 2019'da satışa sunulması planlanan otomobil Avrupa'da sadece 1.5 litre hacmindeki benzinli motora sahip olacak. Önceki neslindeki 1.3 litrelik ünitenin yerini alacak atmosferik emişli motor, 102 bg güç ve 130 Nm tork üretirken küçük SUV'yi 144 km/s hıza çıkarabilecek.