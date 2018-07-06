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2019 ’nin seçenekleri belli oldu

, geçtiğimiz günlerde üzerindeki kamuflaj örtüsünü kaldırdığı 'nin Avrupa pazarında satışa sunulacak ve seçeneklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.07.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 16:15
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2019 ’nin seçenekleri belli oldu
2019 Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu

Japon otomobil üreticisi, crossover-SUV modeli 'nin 4. jenerasyonu hakkındaki detaylı bilgileri paylaşmaya başladı.

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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu
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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu

Autocar TR'nin haberine göre 2019'da satışa sunulması planlanan otomobil Avrupa'da sadece 1.5 litre hacmindeki benzinli a sahip olacak.

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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu
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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu
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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu

Önceki neslindeki 1.3 litrelik ünitenin yerini alacak atmosferik emişli , 102 bg güç ve 130 Nm tork üretirken küçük SUV'yi 144 km/s hıza çıkarabilecek.

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’nin seçenekleri belli oldu
Suzuki Jimny’nin motor seçenekleri belli oldu
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