Tamamen bozuk paralardan BMW almaya kalktı! Sonra ise...

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Tamamen bozuk paralardan almaya kalktı! Sonra ise...

'de tamamen bozuk paralarla otomobil satın almaya kalktılar. Peki sonra ne oldu?

Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 21:51
Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

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Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

'de daha önce nakitle otomobil satın almaya kalkan birini görmüştük. Yine Çin'deyiz fakat durum biraz daha sıra dışı...
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Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Kadın müşteri 6 Serisi almak i tamamen kağıt para ile BMW bayine gitmişti ve 4 kişi parayı saymak için seferber olmuştu.
Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Şimdi yine 'deyiz fakat durum biraz daha sıra dışı. Nasıl mı?
Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Sadece bozuklukla yaklaşık 660.000 Yuan(106.480 dolar) fiyatında bir aracı almak isteyen müşteri, bu ödemeyi bozuk paralarıyla ödemeye kalktı.
Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Neredeyse 100 bin adet bozuk para toplamda 10 ton ağırlığındaydı ve taşımak oldukça güçtü.
Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Tamamen bozuk paralardan BMW almaya çalıştı! Sonra ise...

Bir saat boyunca kiralanan kamyonetten indirilmeye �alışılan bozukluklar i�in 10 kişi seferber olurken, aracı almak isteyen Gan isimli şahıs "Son d�nemde şirketimize yapılan �demeler tamamen bozukluktan oluşuyordu. K���k bir banka olan iş yerimizdeki bozuklukları bir şekilde kullanmamız gerekiyordu ve bir otomobil almaya karar verdik." dedi.
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