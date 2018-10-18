Tamamen bozuk paralardan BMW almaya kalktı! Sonra ise...

Çin'de tamamen bozuk paralarla BMW otomobil satın almaya kalktılar. Peki sonra ne oldu? Çin'de daha önce nakitle otomobil satın almaya kalkan birini görmüştük. Yine Çin'deyiz fakat durum biraz daha sıra dışı... Kadın müşteri BMW 6 Serisi almak için tamamen kağıt para ile BMW bayine gitmişti ve 4 kişi parayı saymak için seferber olmuştu. Şimdi yine Çin'deyiz fakat durum biraz daha sıra dışı. Nasıl mı? Sadece bozuklukla yaklaşık 660.000 Yuan(106.480 dolar) fiyatında bir aracı almak isteyen müşteri, bu ödemeyi bozuk paralarıyla ödemeye kalktı. Neredeyse 100 bin adet bozuk para toplamda 10 ton ağırlığındaydı ve taşımak oldukça güçtü. Bir saat boyunca kiralanan kamyonetten indirilmeye �alışılan bozukluklar i�in 10 kişi seferber olurken, aracı almak isteyen Gan isimli şahıs 'Son d�nemde şirketimize yapılan �demeler tamamen bozukluktan oluşuyordu. K���k bir banka olan iş yerimizdeki bozuklukları bir şekilde kullanmamız gerekiyordu ve bir otomobil almaya karar verdik.' dedi.