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Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiyeotomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu.
Giriş Tarihi: 08.08.2020
12:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
13:45
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