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'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ve araç toplam pazarı, 2020 yılı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:45
Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

İşte 2020'nin en çok satan otomobilleri...

ASTON MARTIN

sayısı: 8

En çok satan modeli V8 Vantage: 4 adet

BENTLEY

Satış sayısı: 9

En çok satan modeli GT: 4 adet

Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

LAMBORGHINI

sayısı: 11

En çok satan modeli Urus: 7 adet

FERRARI

Satış sayısı: 13

En çok satan modeli 488 Pista: 10 adet

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Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

MASERATI

sayısı: 18

En çok satan modeli Levante: 17 adet

ALFA ROMEO

Satış sayısı: 38

En çok satan modeli Giulietta: 18 adet

Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

SMART

sayısı: 47

En çok satan modeli Smart Fortwo: 39 adet

LEXUS

Satış sayısı: 79 adet

En çok satan modeli RX: 34 adet

Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

MAZDA

sayısı: 81 adet

En çok satan modeli MX-5: 54 adet

JAGUAR

Satış sayısı: 106

En çok satan modeli I-Pace: 60 adet

Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

PORSCHE

sayısı: 163

En çok satan modeli Macan: 93 adet

KARSAN

Satış sayısı: 227

En çok satan modeli Jest: 227 adet

Türkiye'de 2020'nin en çok satan araba modelleri ve markaları açıklandı! İşte o liste...

DS

sayısı: 318

En çok satan modeli DS 7 Crossback: 303 adet

ISUZU

Satış sayısı: 348

En çok satan modeli D-MAX: 283 adet

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