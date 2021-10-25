Türkler en çok o renk otomobili tercih etti!

9 AYDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 24 ARTTI

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24 artarak 913 bin 169, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,5 azalarak 31 bin 133 adet oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 882 bin 36 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 otomobilin yüzde 61,4'ünün benzin, yüzde 24,3'ünün dizel, yüzde 8,7'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,6'sının LPG yakıtlı olduğu görüldü.