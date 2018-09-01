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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek

Yıllardır üzerinde çalışılan uçan taksilerin hizmete sunulacağı ilk ülkeler belli oldu. İşte o ülkeler...

Giriş Tarihi: 01.09.2018 00:16 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 00:18
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD'deki şehirlerin semalarında için keşif yapılması konusunda anlaşma imzalayan UBER'den yeni bir açıklama geldi.
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
UBER’in yolcu taşımacılığını da dahil edeceği 5 pilot ülke şu şekilde: Japonya, Fransa, Avustralya, Hindistan ve Brezilya.
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
UBER'in ilk hedefi bu ülkelerde ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleştirmek. Uber, Japonya’da halihazırda fazlasıyla ciddiye alınmaya başlanan uçan yolcu taşımacılığı konusunda hükümetin yaptığı çalışmalara dahil olup, 21 şirketle birlikte çalışacak.
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
UBER uçan otomobil için son birkaç yıldır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıyor.
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uber ve NASA, uçan otomobillerin trafik güvenliğini sağlayacak bir kontrol merkezi projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Ancak uçan otomobiller üzerine mesai harcayan tek şirket Uber değil
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ler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek
Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil'in fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
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