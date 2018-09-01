Uçan taksiler ilk bu ülkelerde hizmete girecek

Yıllardır üzerinde çalışılan uçan taksilerin hizmete sunulacağı ilk ülkeler belli oldu. İşte o ülkeler... ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzalayan UBER'den yeni bir açıklama geldi. UBER’in yolcu taşımacılığını da dahil edeceği 5 pilot ülke şu şekilde: Japonya, Fransa, Avustralya, Hindistan ve Brezilya. UBER'in ilk hedefi bu ülkelerde ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleştirmek. Uber, Japonya’da halihazırda fazlasıyla ciddiye alınmaya başlanan uçan yolcu taşımacılığı konusunda hükümetin yaptığı çalışmalara dahil olup, 21 şirketle birlikte çalışacak. UBER uçan otomobil için son birkaç yıldır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıyor. Uber ve NASA, uçan otomobillerin trafik güvenliğini sağlayacak bir kontrol merkezi projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ancak uçan otomobiller üzerine mesai harcayan tek şirket Uber değil Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil'in fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.