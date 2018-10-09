Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor. Bazı uyanık sürücüler park ücreti ödememek için ilginç yöntemler deniyor. Sadece 80 ruble olan park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden. Uyanık bir Rus sürücü plakasını değiştirdi. Bazı sürücüler de bagaj kapağına poşet sıkıştırmaktan, plakaya müzik cd'si yapıştırmaya kadar onlarca ilginç yöntemi deniyor. Plakaya geçici boya sürmek de başka bir yöntem. Plakalarını beyaza boyayan sürücüler, ceza yemekten kurtulmaya çalışıyor. Polis ise artık bu durumla mobil ekiplerle başa çıkmaya çalışıyor. Değeri 100 binlerce euro olan otomobil sahiplerinin böyle yöntemler denemesi ise görenleri hayrete düşürüyor. İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...