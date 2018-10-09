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görenleri hayrete düşürdü!

'nın başkenti 'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor. Bazı ler park ücreti ödememek için ilginç yöntemler deniyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 15:45
Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Sadece 80 ruble olan park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden.

Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

bir Rus plakasını değiştirdi.

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Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Bazı ler de bagaj kapağına poşet sıkıştırmaktan, plakaya müzik cd'si yapıştırmaya kadar onlarca ilginç yöntemi deniyor.

Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Plakaya geçici boya sürmek de başka bir yöntem. Plakalarını beyaza boyayan ler, ceza yemekten kurtulmaya çalışıyor.

Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Polis ise artık bu durumla mobil ekiplerle başa çıkmaya çalışıyor.

Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

Değeri 100 binlerce euro olan sahiplerinin böyle yöntemler denemesi ise görenleri hayrete düşürüyor.

Uyanık sürücü görenleri hayrete düşürdü!

İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...

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