Volkswagen Golf kendine hayran bıraktı! Golf'ün son hali şaşkına çevirdi!

Volkswagen Golf serisi yıllardır popülerliğini korumuş ve Türkiye'de de oldukça tutulan bir seri. Yeni Golf de merakla bekleniyor. Motor 1'in yeni Volkswagen Golf veya diğer adıyla Golf 8 hakkında aktardıkları da oldukça ilgi çekti. Ancak konumuz yeni Golf değil, aksine eski model bir Golf. Aracını yeniletmek isteyen bir adam, Golf'ünü Türk ustaların ellerine bıraktı ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Aracın sahibi son haline inanamadı.