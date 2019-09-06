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  • Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

serisi yıllardır popülerliğini korumuş ve 'de de oldukça tutulan bir seri. Yeni Golf de merakla bekleniyor. Bununla birlikte Golf 8'in gelişim süreci şimdiye kadar plana göre ilerlemedi. Teknolojiyi arkasına alan Volkswagen, Golf'e havadan güncelleme özelliğini entegre etmek istiyordu, ancak gelen havadislere göre bu konudaki yazılımsal problemler planda bir takım sorunlara neden olmuş. Ancak konumuz yeni Golf değil, aksine eski model bir Golf. Aracını yeniletmek isteyen bir adam, Golf'ünü ustaların ellerine bıraktı ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 13:17
Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

Yeni hakkında raporlar gelmeye devam ediyor. Golf 8'in tasarımını ortaya koyan casus fotoğraflar da internete düştü. Yeni Golf gündemi meşgul etmeye devam ederken, Golf'ün eski modelleri de oldukça ilgi çekiyor. Eski model araçlar yenilendiğinde son halleri şaşkına çevirebiliyor. Hurda olarak alınan, ancak sanat eserine dönen birçok aracın hikayesine internette, televziyonda, hatta çevrenizde bile denk gelmiş olabilirsiniz. Eski model bir Volkswagen Golf de yenilendi. Aracın sahibi son haline inanamadı.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

Bu defa eski kasa bir 'ü yenilediler.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

Aracın değişimi inanılmaz oldu.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

İşte o kareler...

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
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Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
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