Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Yeni nesil Golf'ün tanıtıma sayılı günler kaldı. Ancak Golf 8'le ilgili iddialar bitmek bilmiyor ve resmi duyuruya kadar da böyle devem edecek görünüyor. İddialara göre Golf 8'in plug-in hibrit versiyonu , 204 bg ve 245 bg'lik iki farklı versiyon ile satılacak. AR&GE departmanında yönetim kurulu üyesi olan Frank Welsch'in Autocar'a verdiği bilgiler de dikkat çekti. Sekizinci nesil Golf'ün standart versiyonları 24 Ekim'de görücüye çıkacak. Sportif modeller GTI, GTE ve R içinse 2020 işaret ediliyor. Bunun nedeni ise Volkswagen'in 2019 içinde normal versiyonlarla da olsa Golf satışlarına başlamak istemesi. Diğer versiyonlar yüksek ihtimalle 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yüzlerini gösterecekler. Yeni hakkında yeni bilgiler bu şekilde, ancak Golf'ün eski modelleri de popülerliğini halen koruyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 10:30
Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Golf serisi yıllardır popülerliğini korumuş ve 'de de oldukça tutulan bir seri. Yeni Golf de merakla bekleniyor. Motor 1'in yeni veya diğer adıyla Golf 8 hakkında aktardıkları da oldukça ilgi çekti. Ancak konumuz yeni Golf değil, aksine eski model bir Golf. Aracını yeniletmek isteyen bir adam, Golf'ünü Türk ustaların ellerine bıraktı ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Aracın sahibi son haline inanamadı.

Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Bu defa eski kasa bir Golf'ü yenilediler.

Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Aracın değişimi inanılmaz oldu.

Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

İşte o kareler...

Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi
BİZE ULAŞIN