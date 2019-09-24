Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Yeni nesil Volkswagen Golf'ün tanıtıma sayılı günler kaldı. Ancak Golf 8'le ilgili iddialar bitmek bilmiyor ve resmi duyuruya kadar da böyle devem edecek görünüyor. İddialara göre Golf 8'in plug-in hibrit versiyonu GTE, 204 bg ve 245 bg'lik iki farklı versiyon ile satılacak. AR&GE departmanında yönetim kurulu üyesi olan Frank Welsch'in Autocar'a verdiği bilgiler de dikkat çekti. Sekizinci nesil Golf'ün standart versiyonları 24 Ekim'de görücüye çıkacak. Sportif modeller GTI, GTE ve R içinse 2020 işaret ediliyor. Bunun nedeni ise Volkswagen'in 2019 içinde normal versiyonlarla da olsa Golf satışlarına başlamak istemesi. Diğer versiyonlar yüksek ihtimalle 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yüzlerini gösterecekler. Yeni Volkswagen Golf hakkında yeni bilgiler bu şekilde, ancak Golf'ün eski modelleri de popülerliğini halen koruyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2019
10:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
10:30