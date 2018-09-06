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360c süper otonom i tanıtıldı! (İçi oturma odası gibi)

yeni otonom i Volvo 360c'yi açıkladı. Konsept araç özellikle iç dizaynıyla adeta büyülüyor. İşte Volvo 360c'nin detayları.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 20:53
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)

yeni 360c otonom ini açıkladı. Volvo bukonsepti ile, otonom teknolojinin tanıla ilgili temel zorluklardan birini ele alıyor ve otonom araçların diğer tüm araçlar ile nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurabildiği konusunda yeni ve küresel bir standart getiriyor.

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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Tamamen otonom olan model iç dizaynı ile dikkat çekiyor.
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Sürücüye gerek olmadığı için sürücü koltuğunun da bulunmadığı model, sizin için ister bir yatak odasına, isterseniz bir oturma odasına ev sahipliği yapabiliyor.
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Elektrikli motordan güç alan 360c’nin dış tasarımı oldukça fütüristtik çizgilere sahip.
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Modelin teknik bileşenleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Söz konusu modelin ne zaman üretime geçeceği ve satışa sunulacağına dair bilgiler de tarafından hala açıklanmış değil.
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360c süper otonom ini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
Volvo 360c süper otonom konseptini tanıttı! (İçi oturma odası gibi)
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