Volvo yeni otonom konsepti Volvo 360c'yi açıkladı. Konsept araç özellikle iç dizaynıyla adeta büyülüyor. İşte Volvo 360c'nin detayları. Volvo yeni 360c otonom konseptini açıkladı. Volvo bukonsepti ile, otonom teknolojinin tanıla ilgili temel zorluklardan birini ele alıyor ve otonom araçların diğer tüm araçlar ile nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurabildiği konusunda yeni ve küresel bir standart getiriyor. Tamamen otonom olan model iç dizaynı ile dikkat çekiyor. Sürücüye gerek olmadığı için sürücü koltuğunun da bulunmadığı model, sizin için ister bir yatak odasına, isterseniz bir oturma odasına ev sahipliği yapabiliyor. Elektrikli motordan güç alan 360c’nin dış tasarımı oldukça fütüristtik çizgilere sahip. Modelin teknik bileşenleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu modelin ne zaman üretime geçeceği ve satışa sunulacağına dair bilgiler de volvo tarafından hala açıklanmış değil.