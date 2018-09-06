Volvo yeni 360c otonom konseptini açıkladı. Volvo bukonsepti ile, otonom teknolojinin tanıla ilgili temel zorluklardan birini ele alıyor ve otonom araçların diğer tüm araçlar ile nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurabildiği konusunda yeni ve küresel bir standart getiriyor.