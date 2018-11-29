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  • Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

indiriminden sonra işte en !

Teknoloji gün geçtikçe biraz daha gelişiyor ve bu durum farklı alanları da etkiliyor. devleri de teknolojiyi arkasına alarak, otomobillerde kullandığı motorları geliştirdi. Eskisine göre daha az yakan araba modellerini çıkarmaya başladı. Tabii ki bir otomobilde en önemli kriterlerden biri de tüketimidir. Araç satın alırken "az yakıt tüketimi" göz önünde bulundurulan noktalardan biri. Bu listede en bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:07
Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

İşte yakıtı adeta koklayan otomobil modelleri...

Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

1.3 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

1.6 SC 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

BMW 1 116D

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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