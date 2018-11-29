Yakıt indiriminden sonra işte en az yakan otomobiller!

Teknoloji gün geçtikçe biraz daha gelişiyor ve bu durum farklı alanları da etkiliyor. Otomotiv devleri de teknolojiyi arkasına alarak, otomobillerde kullandığı motorları geliştirdi. Eskisine göre daha az yakan araba modellerini çıkarmaya başladı. Tabii ki bir otomobilde en önemli kriterlerden biri de yakıt tüketimidir. Araç satın alırken "az yakıt tüketimi" göz önünde bulundurulan noktalardan biri. Bu listede en az yakan otomobiller bulunuyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:07