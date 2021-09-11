Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi
Giriş Tarihi: 11.09.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 16:52

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Bazı araçlar çeşitli nedenlerden dolayı kaderine terk edilebiliyor. Belki tamiri epey uğraştıracak ve pahalı olan bir arızadan, kazadan veya başka bir sebepten dolayı çürümeye bırakılabiliyor. Söz konusu otomobillerin içinde oldukça nadir ve değerli modeller de olabiliyor. İşte çılgın bir ekip böyle bir aracın peşine düştü ve neredeyse yarım asırdan beridir garajda olan bir aracı gün ışığına çıkardılar. Çürümüş ve her yanı pas tutmuş olan araç yenilendi. En başta araçtan herhangi bir şey olmaz diyen kişiler, son halini görünce oldukça şaşırdı.

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Bir grup klasik otomobil tutkunu, uzun zamandır eski bir aracı yenileme projesi planlıyordu. Bu planlarının sonucunda Rusların milli arabası Moskvich modelini yenilemeye karar verdiler.

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Uzun aramalardan sonra 45 yıldır garajda yatan eski bir Moskvich buldular.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Her yanı çürümüş, pas olmuş, hurda aracı garajdan çıkardılar ve yenileme çalışmalarına başladılar.

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Aracın durumundan dolayı bu yenilemeye karşı çıkanlar oldu. Fakat Moskvich'in son hali karşı çıkanları şaşkına çevirdi. Otomobil yollara döndü.

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Moskvich'i yenileme projesi kare kare sosyal medyadan paylaşıldı. İşte muhteşem değişim...

SON DAKİKA