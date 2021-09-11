Giriş Tarihi: 11.09.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 16:52

Yarım asır boyunca garajda kapalı kaldı! Son halini görenler ne diyeceğini bilemedi

Bazı araçlar çeşitli nedenlerden dolayı kaderine terk edilebiliyor. Belki tamiri epey uğraştıracak ve pahalı olan bir arızadan, kazadan veya başka bir sebepten dolayı çürümeye bırakılabiliyor. Söz konusu otomobillerin içinde oldukça nadir ve değerli modeller de olabiliyor. İşte çılgın bir ekip böyle bir aracın peşine düştü ve neredeyse yarım asırdan beridir garajda olan bir aracı gün ışığına çıkardılar. Çürümüş ve her yanı pas tutmuş olan araç yenilendi. En başta araçtan herhangi bir şey olmaz diyen kişiler, son halini görünce oldukça şaşırdı.