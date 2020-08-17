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Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Bazı araçlar, geçirdiği kazadan, arızadan veya başka bir nedenden dolayı garajlarda kaderine terk ediliyor. Bir daha yıllar boyunca gün yüzü görmüyorlar. Söz konusu otomobillerin içinde nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş olan modeller de var. 1955 model bir , yaklaşık yasım asır sonra garajdan çıkarıldı. Çürümüş ve her yanı pas tutmuş olan araç yenilendi. En başta araçtan herhangi bir şey olmaz diyen kişiler, son halini görünce oldukça şaşırdı.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:21
Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Bir grup klasik tutkunu, uzun zamandır eski bir aracı yenileme projesi planlıyordu. Bu planlarının sonucunda Moskvich modelini yenilemeye karar verdiler.

Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Uzun aramalardan sonra 45 yıldır garajda yatan eski bir Moskvich buldular.

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Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Her yanı çürümüş, pas olmuş, hurda aracı garajdan çıkardılar ve yenileme çalışmalarına başladılar.

Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Aracın durumundan dolayı bu yenilemeye karşı çıkanlar oldu. Fakat Moskvich'in son hali karşı çıkanları şaşkına çevirdi. yollara döndü.

Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı

Moskvich'i yenileme projesi kare kare sosyal medyadan paylaşıldı. İşte muhteşem değişim...

Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı
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Yarım asır sonra garajdan çıktı! Son halini görenlerin dudakları uçukladı
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