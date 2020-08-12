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Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi
Bazı kişiler aldıklara araçlara gözü gibi bakarken, bazıları ise herhangi bir sebepten dolayı arabasını kaderine terk edebiliyor. Amerika'da eski bir garajda Chevrolet Corvette C1 bulundu. 1961 model olan otomobil sahibi tarafından garajda bırakılmış. Toz içinde kalmış olan araç neredeyse yarım yüzyıl sonra garajdan çıkarıldı. Arabanın son hali ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 12.08.2020
13:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
13:40
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