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Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi

Bazı kişiler aldıklara araçlara gözü gibi bakarken, bazıları ise herhangi bir sebepten dolayı arabasını kaderine terk edebiliyor. Amerika'da eski bir garajda C1 bulundu. 1961 model olan otomobil sahibi tarafından garajda bırakılmış. Toz içinde kalmış olan araç neredeyse yarım yüzyıl sonra garajdan çıkarıldı. Arabanın son hali ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 13:40
Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi

Eski ve hurda araçları yenileyen bir grup insan, garajda terk edilmiş C1 modeli buldu.

Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi

Aracı 44 sene sonra garajdan çıkarttılar ve yenilediler.

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Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi

C1 bakın ne hale geldi...

Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi
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Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi
Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi
Yarım yüzyıla yakın bir zaman garajda kaldı! Son hali ise şaşkına çevirdi
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