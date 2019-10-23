Yeni Skoda Superb tanıtıldı!

Skoda'nın yenilenen modeli Süperb'in tanıtımı, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan yeni Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunuyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, toplantıda yaptığı konuşmada, Superb'in marka için önemli olduğunun altını çizerek, "Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa'nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldık. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.