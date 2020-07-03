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Haberler Galeri Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Yeni Tiguan ortaya çıktı! 2021 'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Tiguan, sadece 2019'da 910 binden fazla üretilerek, Volkswagen grubunun en başarılı modeli oldu. Bununla birlikte 2007'den beridir dünya çapında 6 milyon adet satış başarısı gösterdi. Bir süreden beridir VW'nin yeni Tiguan modeli hakkında dedikodular vardı, sonunda 2021 tanıtıldı. 8. nesil Golf'te gördüğümüz yeni tasarım diline sahip olan Tiguan, içerdiği teknolojilerle de dikkat çekiyor. Makyajlanan yeni SUV neler sunuyor? Özellikleri nedir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 14:16
Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Alman otomotiv üreticisi , kompakt SUV modeli Tiguan'ı makyaj operasyonuna tabi tuttu.

Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Markanın sekizinci nesil Golf ile başlayan yeni tasarım diline uygun olacak şekilde güncellenen Tiguan, görsel olarak sınırlı değişiklikler sunsa da, teknolojik olarak önemli yenilikler ile geldi.

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Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Yeni Tiguan'ın dış tasarımında ilk olarak tamamen yenilenen ön profil dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Radyatör ızgarasında yer alan yeni logosu, radyatör ızgarası ve LED ön farların yeni tasarımı bu bölümdeki yenilikleri oluşturuyor.

Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Aracın arkasında, yenilenen stop grubu ve bagaj kapağı üzerindeki "Tiguan" yazısı makyaj operasyonu ile gelen yenilikler arasında bulunuyor.

Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Markanın 'IQ.Lıght - LED matrix' farları Tiguan'da ilk kez kullanılırken, . aracın Touareg, Passat ve Golf'ün ardından bu sistemi kullanan dördüncü modeli olduğu belirtiliyor.

Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Yeni Tiguan'da direksiyon üzerindeki ve kumanda panelindeki tuşların da yerini dijital dokunmatik "touch slider" özelliğine sahip kontrollere bıraktığı görülüyor.

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