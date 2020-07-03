Yeni Volkswagen Tiguan ortaya çıktı! 2021 Volkswagen Tiguan'ın özellikleri nedir? İşte hakkında her şey...

Volkswagen Tiguan, sadece 2019'da 910 binden fazla üretilerek, Volkswagen grubunun en başarılı modeli oldu. Bununla birlikte 2007'den beridir dünya çapında 6 milyon adet satış başarısı gösterdi. Bir süreden beridir VW'nin yeni Tiguan modeli hakkında dedikodular vardı, sonunda 2021 Volkswagen Tiguan tanıtıldı. 8. nesil Golf'te gördüğümüz yeni tasarım diline sahip olan Tiguan, içerdiği teknolojilerle de dikkat çekiyor. Makyajlanan yeni SUV neler sunuyor? Özellikleri nedir? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
14:06
Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
14:16
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