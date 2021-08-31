Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:38Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 16:42
Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor
Araç sahibi olan insanların ömürlerinin belirli bir kısmı trafikte geçiyor. Artan araç ve insan sayısıyla birlikte özellikle de büyük şehirlerde trafik çekilmez bir hal almaya başladı. Bazı zamanlar yoğun trafik yaşanabiliyor ve bu yüzden 15 dakikalik bir yere 1 saatte ancak gidilebiliyor. Şimdi trafikle ilgili yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından birinin trafik lambaları için yeni bir sistem kullanacağı ortaya çıktı. Peki bu yeni sistem ne? Hayatı ne derece kolaylaştıracak? İşte bu sorunun cevabı!