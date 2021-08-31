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Haberler Galeri Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor
Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 16:42

Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Araç sahibi olan insanların ömürlerinin belirli bir kısmı trafikte geçiyor. Artan araç ve insan sayısıyla birlikte özellikle de büyük şehirlerde trafik çekilmez bir hal almaya başladı. Bazı zamanlar yoğun trafik yaşanabiliyor ve bu yüzden 15 dakikalik bir yere 1 saatte ancak gidilebiliyor. Şimdi trafikle ilgili yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından birinin trafik lambaları için yeni bir sistem kullanacağı ortaya çıktı. Peki bu yeni sistem ne? Hayatı ne derece kolaylaştıracak? İşte bu sorunun cevabı!

Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak trafikte yeni dönem başlıyor. Trafik lambaları ve hız tabelasıyla ilgili önemli bir yenilik hayatımıza giriyor. Tesla araçların otopilot sistemine gelen yeni bir güncelleme ile birlikte artık hız tabelalarını otomobil okuyabilecek ve sürücüyü uyarabilecek. Bunun için haritaya artık ihtiyaç kalmadı. İşte ayrıntılar...

Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Diğer yandan araçlara gelen bir diğer önemli özellik ise trafik ışıklarıyla ilgili.

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Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Artık yeşil ışık yandığında bakın ne olacak?

Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Gelen güncelleme ile birlikte yeşil ışık yandığında araç bunu otomatik olarak algılayacak ve sürücüyü uyaracak; böylece yeşil yandığında sürücü boş yere zaman kaybetmeyecek.

Yeşil ışık yandığında devreye girecek! Trafikte başka bir dönem başlıyor

Bu sayede yeşil yandığında telefonuyla uğraşan ya da ışığı hemen göremeyenlere bildirim gitmiş olacak, trafik sıkışıklığının önüne geçilmeye çalışılacak.

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