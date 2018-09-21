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'u seçildi

Stelvio'nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio, 'nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından 'u seçildi.

AA Otomobil galerileri
Giriş Tarihi: 21.09.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 14:25
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'u seçildi
Yılın SUV'u seçildi

'dan yapılan açıklamaya göre, 11 farklı markanın en güçlü 'larının karşılaştırıldığı yarışmada, Quadrifoglio, yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerini geride bıraktı.

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'u seçildi
Yılın SUV'u seçildi

Nürburgring'i 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim 'u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio'da, 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor.

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'u seçildi
Yılın SUV'u seçildi

Stelvio'nun V6 Twin-Turbo motoru, 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor.

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'u seçildi
Yılın SUV'u seçildi

Stelvio Quadrifoglio, sıfırdan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

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Yılın SUV'u seçildi
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Yılın SUV'u seçildi
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'u seçildi
Yılın SUV'u seçildi
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