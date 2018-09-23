Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon . Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var! Bir tasarım şirketi bu kamyonun içine içinde bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı. 8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip. Kamyonetin içinde yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor. Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak i�in 765 bin doları g�zden �ıkartmak gerekiyor.