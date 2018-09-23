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Zırhlı kamyondan lüks !

Giriş Tarihi: 23.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 10:11
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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon

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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

. Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var!

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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Bir tasarım şirketi bu kamyonun içine içinde bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı.
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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip.
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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Kamyonetin içinde yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor.
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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak i�in 765 bin doları g�zden �ıkartmak gerekiyor.
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Zırhlı kamyondan lüks !
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
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