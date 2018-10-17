Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Zırhlı u lüks rezidansa dönüştürdüler!

Avustralyalı Action Mobil, yeni projeyle zırhlı u lüks rezidansa dönüştürdüler. Kamyonun içinde inanılmaz bir daire var!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 21:12
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir . Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
Bir tasarım şirketi bu un içine içinde bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı.
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip.
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
etin içinde yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor.
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak için 765 bin doları gözden çıkartmak gerekiyor.
Zırhlı kamyonu lüks rezidansa dönüştürdüler!
BİZE ULAŞIN