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1 ay boyunca her gün yerseniz

Giriş Tarihi: 26.03.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 18:51
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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

, aroması ve lezzet ile iyi bilinen bir baharattır. Çoğunlukla Asya ve Hint mutfaklarında kullanılır, ancak zencefil, güçlü tıbbi özellikleri ve organizmada bulunan olumlu etkileri ile bilinir.

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

DÜZENLİ OLARAK ZENCEFİL KÖKÜ VEYA TOZUN TÜKETİLMESİ SİZE BU ŞAŞIRTICI YARARLAR SAĞLAYABİLİR

İştahı teşvik etmek ve sindirimi harekete geçirmek için yemeklerden önce tüketebilirsiniz.

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

1 AY BOYUNCA ZENCEFİL YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

KRAMPLARI VE KARIN AĞRISINI AZALTIR

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

BULANTIYI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDER

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

VÜCUTTA GEREKLİ BESİN MADDELERİNİN EMİLMESİNİ ARTTIRIR

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1 ay boyunca her gün yerseniz
1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

ANTİ- İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI EKLEM VE KAS AĞRISINI YATIŞTIRIR

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