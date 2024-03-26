1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

BADEM:

Kabızlığı gidermede oldukça etkili olan badem, bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar içeriyor. Günde bir avuç badem tüketildiğinde, sindirim sistemi kısa sürede düzene giriyor. Bağırsakların yenilenmesini sağladığı için birçok kronik hastalığı önlüyor.