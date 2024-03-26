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Haberler Galeri 1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:47

1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

En sık karşılaşılan ve ihmal edildiğinde günlük hayatı mahveden bir sorun olan kabızlık, bazı besinlerin güçlü etkisi sayesinde kronik olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, bağırsakları yenileyen, sindirim sistemini rahatlatan ve kabızlığı bitiren besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren sindirim sistemi problemlerini bitiren en etkili besinler...

1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

BADEM:

Kabızlığı gidermede oldukça etkili olan badem, bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar içeriyor. Günde bir avuç badem tüketildiğinde, sindirim sistemi kısa sürede düzene giriyor. Bağırsakların yenilenmesini sağladığı için birçok kronik hastalığı önlüyor.

1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

BROKOLİ:

En faydalı besinlerden biri olan brokoli, bol miktarda lif içermesi ve çoğunlukla sudan oluşması nedeniyle bağırsakları yumuşatıyor. Kabızlığı önleyen brokoli, aynı zamanda bağırsak kanserine karşı da koruyor.

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1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

ELMA:

Taze ve kurutulmuş olarak tüketilebilecek olan elma, sindirim sistemini uyararak kabızlığı azaltıyor. Elma, bağırsakların ihtiyaç duyduğu lifi karşıladığı için kronik kabızlık şikayetinde dahi etki gösteriyor.

1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

KETEN TOHUMU:

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı hafifletir. Keten tohumu aynı zamanda vücut direncini artırdığı için birçok kronik hastalığa karşı korur.

1 kez tükettiğinizde tıkalı bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın doğal ilacı olduğu ortaya çıktı

YOĞURT VE KEFİR:

Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt ve kefir, sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Yoğurt, güçlü bir mide koruyucusu olarakta bilinir ve bu sayede vücuda alınan toksinlerin atılma sürecini hızlandırır.

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