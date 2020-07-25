10 adımda yüksek kolesterolü düşürün

1 SİGARAYI BIRAKIN: Sigara içenlerin içmeyenlere göre damar sertliği ve kalp hastalıklarına yakalanma riskleri iki kat daha fazladır. Sigarayı bırakmak kan LDL kolesterolün azaltılmasında etkili ilk yaşam değişikliğidir. Sigara içimi ile damar içi oksidasyon artarak damarın sağlıklı geçirgenliği bozulmakta ve LDL kolesterol düzeyi artmaktadır.

2 OBEZİTEDEN KURTULUN: Fazla kalori alımından kaçınarak yavaş kilo kaybı insülin direncini kırmakta ve bunun sonucunda da trigliserit düzeyi kanda doğal olarak düşmektedir. Sadece zayıflamanın kan trigliserit miktarında yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir azalmada etkili olduğu gösterilmiştir.

3 YÜRÜYÜŞÜ BIRAKMAYIN: Yürüyüş HDL artışında doğal etkin ilaç görevi görür. Haftada 25-30 km. aerobik fiziksel aktivite yapanlarda HDL üzerinde 3-6 mg/dL kadar önemli artışların olduğu belirlenmiştir. Aktif bir egzersiz bel çevresini azaltır ve kas gücünü arttırarak insülin direncinin kırılmasına etki eder.