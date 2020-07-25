10 adımda yüksek kolesterolü düşürün

4 ALKOL KULLANMAYIN:
Alkol trigliseritlerin artmasına, karaciğerin yağlanmasına ve organın kendini detoksifiye edememesi ile zamanla karaciğerin fonksiyonel bozulmasına neden olmaktadır.
5 SAFLAŞTIRILMIŞ KARBONHİDRATLARA EL SÜRMEYİN: Aşırı saflaştırılmış karbonhidratlı besinler olan beyaz un, beyaz ekmek, beyaz pirinç, sofra şekeri ağırlıklı beslenme, insülin duyarlılığını azaltmakta, insülin direncine yol açarak kanda trigliseritlerin artmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple hızlı emilen bu saflaştırılmış karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, taze meyveler, taze sebzeler, kavrulmamış kuru yemişler ve tam tahıllar yemek toplam ve LDL kolesterol düzeyini yüzde 25 azaltabilmektedir.