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Haberler Galeri 14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:04

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz ...

Bağırsak sağlığımız özellikle vücut sağlığımızın dengesi için büyük önem taşıyor. Günlük hayatta tükettiğimiz bağırsak sağlığını da etkileyebiliyor. Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, özellikle beslenme şekillerinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Bağırsak mikrobiyotası, diyet lifleri ve bağırsak mukusu gibi sindirilemeyen maddelerin fermantasyonu için gerekli kapasiteyi sağlıyor. Peki sayesinde bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...

Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez" diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten Dr. Ümit Aktaş, "Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz" diye uyarıyor.

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan Mikrobiyom Kürü'nü tavsiye ediyor.

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14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...

Dr. Ümit Aktaş, 14 günlük beslenme kürü, kür sırasında tüketilmesi gerekenleri sıraladı. Kür süresince yapılması gerekenleri ise Dr. Aktaş şöyle özetliyor:

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...

MİKROBİYOM İÇECEĞİ İLE BAĞIRSAK FLORANIZDA DOPİNG ETKİSİ YARATIN!

  • Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin
  • Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.
  • Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.
14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...
  • Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.
  • Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!
  • Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.
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