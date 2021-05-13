14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte inanılmaz mikrobiyom kürü...

Bağırsak sağlığımız özellikle vücut sağlığımızın dengesi için büyük önem taşıyor. Günlük hayatta tükettiğimiz gıdalar bağırsak sağlığını da etkileyebiliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, özellikle beslenme şekillerinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Bağırsak mikrobiyotası, diyet lifleri ve bağırsak mukusu gibi sindirilemeyen maddelerin fermantasyonu için gerekli kapasiteyi sağlıyor. Peki mikrobiyom kürü sayesinde bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...