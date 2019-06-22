3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

TOKSİNLERE MARUZ KALIYORUZ
Her gün kozmetik ürünler, deodorantlar, vücut kremleri, şampuan ve parfümler, katkı maddeleri, pestisitler, ilaçlar, tatlandırıcı ve renklendiriciler, endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklı veya bakteriyel yan ürünler, çevre kirliliğine bağlı birçok toksik maddeye maruz kalırız. Ksenebiyotik adı verilen bu yabancı maddeler ağızdan, deriyle veya solunum yoluyla vücudumuza girerler ve dokularda birikim yaparak direkt metabolizmamızı hasta edecek kadar güçlü etkiye neden olurlar.