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Giriş Tarihi: 22.06.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 09:03

3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Detoks yiyecek ve içecekleri kimi vücut arındırıcı, kimi ödem söktürücü, kimi ise yağ yakıcı olarak betimliyor. Bazıları ise detoks deyince tamamen sıvı beslenmek zorunda olduğunu sanıyor. Bu yüzden bu hafta sizlere bilimsel, gerçek bilgilerle detoksifikasyon mekanizmasını, kanıta dayalı detoks etkinliğine sahip olan besinleri ve bu besinlerden maksimum yararı sağlamak adına nasıl tüketmeniz gerektiğini Beslenme uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez anlattı. 3 günde 2 kilo yağ verdiren ultra etkili detoks programı olarak adlandırdığı tam da yaz diyeti denilebilecek listeyi sizlerle paylaştı... İşte 3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Selahattin DÖNMEZ
3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Detoksifikasyon ya da detoks çok sık duyduğumuz kelimeler olsa da anlaşılması bir o kadar güç kavramlar. Çünkü bu kavramlar herkes için farklı bir anlam çağrıştırıyor. Detoks yiyecek ve içecekleri kimi vücut arındırıcı, kimi ödem söktürücü, kimi ise yağ yakıcı olarak betimliyor. Bazıları ise detoks deyince tamamen sıvı beslenmek zorunda olduğunu sanıyor. Bu konuda hepinizin kafa karışıklıkları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu hafta sizlere bilimsel, gerçek bilgilerle detoksifikasyon mekanizmasını, kanıta dayalı detoks etkinliğine sahip olan besinleri ve bu besinlerden maksimum yararı sağlamak adına nasıl tüketmeniz gerektiğini paylaşmak istiyorum.

3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Ve 3 günlük ultra etkili detoks programımla da 2 kg kadar yağ kaybedebileceksiniz. Bu detoks kürünü her ay düzenli olarak üst üste 3 gün kür olarak uygulayabilirsiniz.

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3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

TOKSİNLERE MARUZ KALIYORUZ

Her gün kozmetik ürünler, deodorantlar, vücut kremleri, şampuan ve parfümler, katkı maddeleri, pestisitler, ilaçlar, tatlandırıcı ve renklendiriciler, endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklı veya bakteriyel yan ürünler, çevre kirliliğine bağlı birçok toksik maddeye maruz kalırız. Ksenebiyotik adı verilen bu yabancı maddeler ağızdan, deriyle veya solunum yoluyla vücudumuza girerler ve dokularda birikim yaparak direkt metabolizmamızı hasta edecek kadar güçlü etkiye neden olurlar.

3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Çeşitli kaynaklardan gelip biriken toksik maddeler yorgunluk, depresyon, denge problemleri, zayıf bir hafıza, saç ve tırnak güçsüzlüğü, kronik enfeksiyonlar, diyabet, alerji, sırt ve eklem ağrıları, doğurganlıkta azalma gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

DETOKSUN TEMEL GÜCÜ KARACİĞER

Hem bize hem çevreye olumlu etki sağlamak için deodorant kullanmamak, sigara, uyuşturucu gibi kimyasal toksinlerden uzak durmak gibi yapabileceğimiz küçük adımlar olsa da toksik etkenlere maruziyeti sıfırlamak mümkün değil. İşte burada da vücudumuzdaki benzersiz mekanizma detoks sistemi devreye giriyor. Detoksifikasyon basitçe yabancı ve toksik olan her maddenin idrar, dışkı veya ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Detoksifikasyonun yüzde 75'i karaciğerde gerçekleşse de bağırsak mukoza çeperi geri kalan oranın önemli bir kısmında yer alır.

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