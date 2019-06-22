3 günde 2 kilo yağ verdiren yaz diyeti!

Detoksifikasyon ya da detoks çok sık duyduğumuz kelimeler olsa da anlaşılması bir o kadar güç kavramlar. Çünkü bu kavramlar herkes için farklı bir anlam çağrıştırıyor. Detoks yiyecek ve içecekleri kimi vücut arındırıcı, kimi ödem söktürücü, kimi ise yağ yakıcı olarak betimliyor. Bazıları ise detoks deyince tamamen sıvı beslenmek zorunda olduğunu sanıyor. Bu konuda hepinizin kafa karışıklıkları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu hafta sizlere bilimsel, gerçek bilgilerle detoksifikasyon mekanizmasını, kanıta dayalı detoks etkinliğine sahip olan besinleri ve bu besinlerden maksimum yararı sağlamak adına nasıl tüketmeniz gerektiğini paylaşmak istiyorum.