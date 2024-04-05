30 gün boyunca her gün bir avuç yiyin! Şifasını gören bir daha vazgeçemeyecek

Açai meyvesi, kalp sağlığına iyi gelen lifler ve antioksidanlar içerir. Bunun yanında A, C ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Açai meyvesi aynı zamanda potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir.

Açai meyvesini, yulaf ezmesi ile veya yoğurt ile tüketebilirsiniz. Bir ay boyunca her gün tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimler şöyle;