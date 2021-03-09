5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Sindirim sistemi vücudumuzun en önemli sistemleri arasında yer alıyor. Sindirim sistemi bozulduğu an günlük yaşatımız etkilenerek hayat kalitemiz düşebiliyor. Bağırsak mikrobiyotasındaki iyi bakteriler oluşabilecek hastalıklara karşı savaşarak bizi koruma görevi görüyor. Kötü bakteriler de hastalık oluşmanı neden olabiliyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Denge bozulunca kilo alımı ortaya çıkıyor. Bu diyet ile mikrobiyotanızı düzenleyerek 5 günde hem de yağdan 2 kilo vereceksiniz.