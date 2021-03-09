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Giriş Tarihi: 09.03.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 08:59

5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Sindirim sistemi vücudumuzun en önemli sistemleri arasında yer alıyor. Sindirim sistemi bozulduğu an günlük yaşatımız etkilenerek hayat kalitemiz düşebiliyor. Bağırsak mikrobiyotasındaki iyi bakteriler oluşabilecek hastalıklara karşı savaşarak bizi koruma görevi görüyor. Kötü bakteriler de hastalık oluşmanı neden olabiliyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Denge bozulunca kilo alımı ortaya çıkıyor. Bu diyet ile mikrobiyotanızı düzenleyerek 5 günde hem de yağdan 2 kilo vereceksiniz.

5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Sindirim kanalında yer alan mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota sindirim sistemimizin önemli bir parçası. Mikrobiyotanın dengesi bozulduğunda birçok olumsuzlukla birlikte kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyecek hem de 5 günde 2 kilo kaybedeceksiniz

5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

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5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.

5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.

5 günde 2 kilo birden vereceksiniz! İşte inanılmaz mikrobiyota diyeti...

Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.

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