7 günde beyni gençleştirmek için bakın ne yapılmalı! 1 haftada beyninizi gençleştirmek ister misiniz?Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Mark Lyth, 65 yaş üzeri tam bin kişi üzerinde denediği 7 günlük bir program denedi. Bu program sonucunda kişilerin hafıza kullanımında %40'lık artış sağlamayı başardı. Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:07 BİRİNCİ GÜN
Sabah işe bisiklet ile ya da yürüyerek gidin ve hiç kullanmadığınız bir yöntem kullanın. Akşam yemeğinizde ise yağlı balık tercih edin.
İKİNCİ GÜN Sözlükten bilmediğiniz kelimeleri öğrenin ve bu kelimeleri cümle içinde kullanmaya özen gösterin. Günlük konuşmalarınızda da kullanmaya çalışın. ÜÇÜNCÜ GÜN Pilates, yoga, mediyasyon veya müzik ile uğraşın ve öğrenin. Tanımadığınız insanlarla iletişim içersine girin. Akşam eve geldiğinizde bu konuşmaların aklınızda ne kadar kaldığını test edin. DÖRDÜNCÜ GÜN İşe giderken, daha önce kullanmadığınız yolu kullanarak gidin ve yolu karıştırarak uzatın. Akşam ise yol üzerinde dikkatinizi nelerin çektiğini not edin. Televizyonda belgesel ya da ekonomi programları izleyin ve sabah ne kadarını hatırladığınızı test edin. BEŞİNCİ GÜN Alkol ve kafein gibi içeceklerden uzak durun. Alışverişe çıkış ve bir liste hazırlayın. Bu listeyi ezberlemeye çalışın. Buzdolabında olanlara göz atın ve markette "Bunda evde var mıydı? Markası neydi?" diye düşünün. ALTINCI GÜN Yemeğinizi her zaman kullandığınız elinizle yemek yerine, diğer elinizle hazırlayıp yiyin. Günü, gözünüzü kapatarak duş alarak bitirin. YEDİNCİ GÜN Sabah kalktığınızda 1 saat boyunca bulmaca çözün ya da puzzle düzenleyin. Ardından yürüyüşe çıkarak bulmacadaki kelimeleri ve puzzle parçalarını hayal edin. Akşam saatlerinde eve dönüp parçaları tekrar birleştirmeyi deneyin.