7 günde beyni gençleştirmek için bakın ne yapılmalı!

BEŞİNCİ GÜN



Alkol ve kafein gibi içeceklerden uzak durun. Alışverişe çıkış ve bir liste hazırlayın. Bu listeyi ezberlemeye çalışın. Buzdolabında olanlara göz atın ve markette "Bunda evde var mıydı? Markası neydi?" diye düşünün.