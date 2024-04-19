7 tanesi böbrekteki zehri atmaya yetiyor! Bu besin ilaç gibi her derde deva

Sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsanız böbrek hastalıklarından herhangi birini yaşıyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Böbrek işlevlerinde azalma olması durumunda vücuttaki kan yeterince temizlenemez ve toksin miktarı artar. Bu durum kişide halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin kronikleşmesine neden olur.