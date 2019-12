Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen migren rahatsızlığı, yiyecekler ve içeceklerle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmalara göre her beş kadından ve her on erkekten biri migren rahatsızlığı yaşıyor. Ani ve büyük bir ağrı şeklinde ortaya çıkan, mide bulantısı gibi birçok probleminde eşlik ettiği migren hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki tıbbi yöntemlerin yanı sıra migreni önleyen besin hangisidir? İşte migrenin doğal ilacı olarak adlandırılan mucize besinler...