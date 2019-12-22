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Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen migren rahatsızlığı, yiyecekler ve içeceklerle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmalara göre her beş kadından ve her on erkekten biri migren rahatsızlığı yaşıyor. Ani ve büyük bir şeklinde ortaya çıkan, mide bulantısı gibi birçok probleminde eşlik ettiği migren hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki tıbbi yöntemlerin yanı sıra hangisidir? İşte migrenin doğal ilacı olarak adlandırılan mucize besinler...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 06:31
Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen migren rahatsızlığı, yiyecekler ve içeceklerle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmalara göre her beş kadından ve her on erkekten biri migren rahatsızlığı yaşıyor. Ani ve büyük bir şeklinde ortaya çıkan, mide bulantısı gibi birçok probleminde eşlik ettiği migren hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki tıbbi yöntemlerin yanı sıra hangisidir? İşte migrenin doğal ilacı olarak adlandırılan mucize besinler...

Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

İNCİR

İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.

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Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

AVOKADO

Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

SOMON

Tam olarak omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrıları geçirenler için mucizevi besinler arasındadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel olarak migrenlerle savaşmanıza yardımcı olur.

Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

TATLI PATATES

Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

HAVUÇ VE SALATALIK

Migren sıkıntısın da en büyük etken su tüketimidir. Su içmenize yardımcı olan karpuz, havuç, salatalık ve kereviz gibi yiyecekleri tüketmek de dehidrasyon sağlayacaktır. Dehidrasyon baş ağrısının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu bakımdan su seviyenizi kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

Ağrıyı hemen kesiyor! İşte migrenin doğal ilacı...

KİNOA VE LAHANA

Kinoa ve lahana da migrenin önlenmesinde yardımcı olur. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrenleri uzak tutarken, lahana omega-3 ve lif içerir ve migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

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