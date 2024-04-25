Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
16:53
Akciğer kanseri ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...
En yaygın görülen ikinci kanser türü olan akciğer kanserinin erken belirtilerinden biri tespit edildi! Uzmanlar, akciğer kanserinin erken belirtilerinden birinin sabahları uyanma sonrası ortaya çıktığını belirtiyor. Akciğer kanserine yakalananların %80'inin sigara kullandığı ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği biliniyor. Peki, akciğer kanserinin erken belirtileri nelerdir? İşte akciğer kanserinin erken belirtileri...