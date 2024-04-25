Akciğer kanseri ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığında bazı belirtiler ortaya çıkarabilir. Bu belirtiler genellikle soğuk algınlığı veya alerji semptomlarıyla karıştırılabilir ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığında hangi belirtiyi verir?