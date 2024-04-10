Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür ve diğer kanser türlerine kıyasla ölüm oranı daha yüksektir. Sigara, akciğer kanserinin başlıca sebeplerinden biridir ve hastalığa yakalananların %80 ila %90'ının sigara kullanıcısı olduğu belirtilmektedir.