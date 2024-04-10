Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:53
Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...
İkinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserinin ilk belirtisi belirlendi! Uzmanlar, akciğer kanserinin başlangıç belirtisinin genellikle sabahları uyanma sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor. Akciğer kanseri teşhisi konmuş kişilerin %80'inin sigara içtiği ve bu belirtilerin ihmal edilmesinin hayatı tehdit edebileceği biliniyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir? İşte detaylar...