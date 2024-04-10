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Haberler Galeri Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:53

Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

İkinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserinin ilk belirtisi belirlendi! Uzmanlar, akciğer kanserinin başlangıç belirtisinin genellikle sabahları uyanma sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor. Akciğer kanseri teşhisi konmuş kişilerin %80'inin sigara içtiği ve bu belirtilerin ihmal edilmesinin hayatı tehdit edebileceği biliniyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir? İşte detaylar...

Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür ve diğer kanser türlerine kıyasla ölüm oranı daha yüksektir. Sigara, akciğer kanserinin başlıca sebeplerinden biridir ve hastalığa yakalananların %80 ila %90'ının sigara kullanıcısı olduğu belirtilmektedir.

Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle soğuk algınlığı veya alerji ile karıştırılabilir. Ancak, ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilirler. Peki akciğer kanserinin vücutta oluşmaya başladığı ilk belirti nedir?

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Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, hızla yayılan agresif bir türdür. Akciğerde başladığında birincil kanser olarak adlandırılırken, başka organlara yayıldığında ikincil kanser olarak tanımlanır.

Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi, hastanın yaşam şansını artırabilir. Akciğer kanserinin erken belirtilerinden biri şiddetli öksürüktür. Özellikle öksürük, değişik renkli balgamla birlikteyse kanser olasılığını artırabilir.

Akciğer kanserinin ilk işareti sabahları ortaya çıkıyor! Eğer uyanınca bunu yaşıyorsanız...

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTLERİ NELER?

Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinden biri şiddetli öksürüktür.

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