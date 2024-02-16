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Haberler Galeri Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:12

Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Çalışmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında nörolojik değişikliklerin yaygın olduğunu gösteriyor; ancak fiziksel değişikliklerin de önemli olabileceğini vurguluyorlar. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bunama arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için çaba sarf ediyorlar. Sonuçlar, kişinin denge veya yürüme biçimindeki değişikliklerin bilişsel durumuyla ilgili ipuçları verebileceğini öne sürüyor.

Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Denge ve yürüme yeteneğindeki değişiklikler, ileri evre Alzheimer veya erken evre vasküler demansın belirtisi olabilir. Her demans vakası farklı semptomlar gösterebilir, ancak bazen fiziksel değişiklikler, hafıza kaybından önce ortaya çıkabilir.

Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Sağlık kuruluşu şu açıklamayı yapıyor: "Bir araştırmada, yavaş yürüyen veya dengesi bozuk olan kişilerin sonraki altı yıl içinde Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığının daha yüksek olduğu bulundu." Bu tür değişiklikler, beyindeki hücrelerin ve sinirsel iletişimin yavaş yavaş bozulduğunun bir işareti olarak görülebilir.

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Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Bu bozulma, ilerleyen evrelerde demansın etkilerinin artmasına neden olacak ve sonunda hastanın serbestçe yürümesini veya çevresel bilgileri işlemesini etkileyecektir. Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri görme ve işlemede zorluk yaşamanın, denge sorunlarına yol açması muhtemeldir.

Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Denge kaybı genellikle ileri evre demansın bir belirtisi olsa da, bazı durumlarda erken evre vasküler demansa da bağlı olabilir.

Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Erken aşamalarda, hatta diğer demans semptomları ortaya çıkmadan önce, denge kaybı yaşamak, Alzheimer hastalığının gelişme potansiyelini artırabilir.

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