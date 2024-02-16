Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:12
Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...
Çalışmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında nörolojik değişikliklerin yaygın olduğunu gösteriyor; ancak fiziksel değişikliklerin de önemli olabileceğini vurguluyorlar. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bunama arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için çaba sarf ediyorlar. Sonuçlar, kişinin denge veya yürüme biçimindeki değişikliklerin bilişsel durumuyla ilgili ipuçları verebileceğini öne sürüyor.