Alzheimer belirtisini 6 yıl önceden veriyor! Eğer yürürken bunu yaşıyorsanız...

Sağlık kuruluşu şu açıklamayı yapıyor: "Bir araştırmada, yavaş yürüyen veya dengesi bozuk olan kişilerin sonraki altı yıl içinde Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığının daha yüksek olduğu bulundu." Bu tür değişiklikler, beyindeki hücrelerin ve sinirsel iletişimin yavaş yavaş bozulduğunun bir işareti olarak görülebilir.