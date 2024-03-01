Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor
Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:07

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

Beyindeki hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayan mucizevi besinler aynı zamanda alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan oluyor. Uzmanlar, bazı besinlerin düzenli tüketildiğinde beyni olumlu anlamda etkilediğini ve bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler beyin hücrelerini yeniliyor? İşte beyni gençleştiren, alzheimer hastalığını önleyen besinler...

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

NANE:

Çoğunlukla mide rahatsızlıkları için kullanılan nane, güçlü bir zihin açıcıdır. Zihinsel uyanıklığı artıran nane, hafızayı güçlendirir.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

KETEN TOHUMU:

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu, beyni güçlendiriyor ve beyin hücrelerini yeniliyor. Bu sayede alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

YEŞİL ÇAY:

Genellikte diyet sürecinde tüketilen ve antioksidan bakımından oldukça zengin olan yeşil çay, beyin sağlığını da destekliyor.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

ZERDEÇAL:

Onlarca faydası olan ve aromatik bitkilerden olan zerdeçal, anti-eflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde vücut genelindeki iltihaplanmayı önler. Beyin sağlığını destekleyen zerdeçal, bağışıklığı da güçlendiriyor.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor

GİNKGO BİLOBA:

Kendine has bir bitki olan ve nadir yerlerde yetişen ginkgo biloba bitkisinden yapılan ekstreler alternatif tıpta oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ginkgo bitkisinin beyin fonksiyonlarını artırabileceği ve belleği destekleyebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA