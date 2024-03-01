Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
15:07
Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yenilemeye başlıyor
Beyindeki hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayan mucizevi besinler aynı zamanda alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan oluyor. Uzmanlar, bazı besinlerin düzenli tüketildiğinde beyni olumlu anlamda etkilediğini ve bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler beyin hücrelerini yeniliyor? İşte beyni gençleştiren, alzheimer hastalığını önleyen besinler...