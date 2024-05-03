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Haberler Galeri Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:38

Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

En korkulan hastalıkların başında gelen alzheimer hastalığını önlemenin yolu beyin hücrelerini yenileyen ve vücuttaki toksinleri atan besinlerden geçiyor. Yapılan araştırmalar sonucu, beyin hücrelerini hızlı bir şekilde yenileyen besinler ortaya çıktı. İşte tükettiğiniz andan itibaren hafızayı zehir gibi yapan, alzheimer hastalığına yakalanma oranını düşüren ve beyni koruyan besinler...

Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

Son yıllarda en sık karşılaşılan sorunların başında hafıza problemleri geliyor. Uzmanlar, genç yaşlarda ortaya çıkan hafıza sorunlarının ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek alzheimer hastalığının belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

Hafızanın yaşla birlikte azalması normal bir durum gibi görülüyordu ancak yapılan son araştırmalar hafıza sorunlarının önlenebileceğini gösterdi.

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Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

Uzmanlar özellikle B vitamini, C vitamini ve omega-3 içeren besinlerin hafıza sorunlarına iyi geldiğini ve beyni güçlendirdiğini belirtiyor.

Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

Özellikle B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilerin daha sık unutkanlık yaşadığı ve erken yaşlarda hafıza sorunları ile mücadele ettikleri belirtiliyor.

Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan yaban mersini, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor ve beyin hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırıyor.

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