Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:38
Alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Gençken tüketenlerin yaşlılıkta da hafızası zehir gibi oluyor
En korkulan hastalıkların başında gelen alzheimer hastalığını önlemenin yolu beyin hücrelerini yenileyen ve vücuttaki toksinleri atan besinlerden geçiyor. Yapılan araştırmalar sonucu, beyin hücrelerini hızlı bir şekilde yenileyen besinler ortaya çıktı. İşte tükettiğiniz andan itibaren hafızayı zehir gibi yapan, alzheimer hastalığına yakalanma oranını düşüren ve beyni koruyan besinler...