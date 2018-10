Anadolu mutfağının gizli hazinelerinden... Lezzetli olduğu kadar faydalı da...

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

İki yıl önce yayınlanan ve 350 bin kişiyi kapsayan 69 çalışmanın sonuçlarına göre yüksek selenyum seviyesinin meme, akciğer, özefagus, mide ve prostat kanseri riskini azaltıcı etkisi saptanmış. Bu etkinin selenyum içeren takviyeler ile değil, besinlerle sağlanması da kuskusu soframızdan eksik etmememiz için bir neden daha.



İMMUN SİSTEMİ DESTEKLİYOR

İçerdiği selenyum sayesinde, C ve E vitaminlerinin yenilenmesini uyarıyor ve vücudun savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Bağışıklığınızı maksimum seviyede güçlendirmek için kuskusu salata şeklinde hazırlayın. İçine E vitaminden zengin iki cevizi, bir tatlı kaşığı zeytinyağını; C vitamininden zengin yeşil biber ve narı ve her ikisini de içeren bolca yeşilliği (nane, dere otu, maydanoz) ekleyip üzerine limon sıkın.