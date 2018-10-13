Anadolu mutfağının gizli hazinelerinden... Lezzetli olduğu kadar faydalı da...

Kuskus ve erişte lezzetli oluşu ve kolay hazırlanmasının yanında, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Kuskus, kanser riskini azaltırken erişte de bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Türk mutfağında karbonhidrat kaynağı birçok besin önemli bir yere sahip. Bulgur, pirinç, makarna en çok kullandığımız tahıllar. Ancak Anadolu'nun mutfağımıza sunduğu, şehirlerde unutulan kuskus ve erişte de açıkçası en değerli hazinelerimiz. Çok tercih edilmeyen tam tahıllı kuskus, kepekli erişte ve Anadolu'da domateslisinden ıspanaklısına kadar yapılan sebzeli erişteleri sofranızda daha sık bulundurmanız için size bu iki hazinenin besleyici değerinden bahsetmek istiyorum.