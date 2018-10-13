Anadolu mutfağının gizli hazinelerinden... Lezzetli olduğu kadar faydalı da...

BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI

Vücudumuzun yüzde 16-20'si proteinlerden oluşur. Proteinler hücrenin esas yapısını oluşturur. Birçok hücre zamanla ölür ve yenileri üretilir. Bu nedenle büyüme, gelişme ve doku onarımı için protein en önemli besin ögesidir. Bizim için bu kadar değerli olan proteinin kaynakları hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılır. Bitkisel kaynaklı proteinler vegan ve vejeteryan diyetlerde özellikle kullanılmaktadır ve kuskus bu diyetlerde bir besin seçeneği olabilir.



TAM BUĞDAY KUSKUS EN İYİ SEÇENEK

Kuskusun glisemik indeksi 65'tir, yani orta glisemik indekse sahip besinler arasındadır. Ancak tam buğday kuskusun glisemik indeksi düşüktür. Ek olarak bir porsiyon kuskus 1,1 gram diyet lifi, tam buğday kuskus 4-5 gram diyet lifi sağlar. Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'nde erkekler için günlük 29 gram, kadınlar için 25 gram diyet lifinin tüketilmesi önerilir.