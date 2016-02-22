Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

Geçiş evresi olan bu dönemde genç birey ruhsal ve fiziksel açıdan oldukça hızlı değişiklikler yaşamaktadır. Bu dönemde onu anlayabilmek büyük önem taşır. Ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli nokta çocuklarının aile ve sosyal çevreleri tarafından 'anlaşılabilme kaygısı' taşıdıklarıdır. Aile ve sosyal çevresi tarafından kabul görmek ergen için çok değerlidir.