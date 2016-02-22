Türkiye'nin en iyi haber sitesi

döneminde ebeveynlere düşenler

Giriş Tarihi: 22.02.2016 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 11:52
  • 1
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

dönemi nedir? Ergenliğin belirtileri nelerdir? Ergenlikte doğru bilinen yanlışlar...

Klinik Psikolog Bengü Ergenç, çocuklarda ergenlik döneminin nasıl geliştiğini ve ergenlik döneminde ebeveynlere düşen sorumlulukların neler olduğunu yazdı

  • 2
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

(puberty) hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu kız-erkek cinsel özelliklerinin belirdiği 2-4 yıllık ilk gençlik dönemini içine alan süreçtir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresinde adeta bir köprü vazifesi görür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

Onu koşulsuz, şartsız sevdiğinizi sözleriniz ve jestleriniz ile gösterin.

  • 4
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

Geçiş evresi olan bu dönemde genç birey ruhsal ve fiziksel açıdan oldukça hızlı değişiklikler yaşamaktadır. Bu dönemde onu anlayabilmek büyük önem taşır. Ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli nokta çocuklarının aile ve sosyal çevreleri tarafından 'anlaşılabilme kaygısı' taşıdıklarıdır. Aile ve sosyal çevresi tarafından kabul görmek ergen için çok değerlidir.

  • 5
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

O zamana kadar sizinle bağlı ilişki kuran çocuğunuz, artık kendisini tam bağımsız olarak görmek istediği bir dönemdedir. dönemi hem ergen için hem de aile için oldukça zor bir dönemdir.

  • 6
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

Aile bu dönemde çocuğunu iyi gözlemler, tanır ve bu dönemin özelliklerine hakim olabilirse ebeveyn-ergen çatışmaları bir hayli azalır. Ebeveynler bu dönemdeki bağımsızlaşma ve kendisini ispat etme mücadelesinin normal ve sağlıklı olduğunu bilmelidirler.

  • 7
  • 16
döneminde ebeveynlere düşenler
Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

PEKİ EBEVEYN OLARAK BU DÖNEMDE NASIL DAVRANMALIYIZ?
dönemi özellikleri hakkında bilgi edinin.Çocuğunuzun size karşı olan davranışlarının sizi sinirlendirmek, üzmek ve sabrınızı taşırmak için yaptığı şeyler olmadığını bu dönemin özelliği olduğunu öğrenmek tepkilerinizi değiştirebilir.

BİZE ULAŞIN