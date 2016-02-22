Ergenlik döneminde ebeveynlere düşenler

Ergenlik dönemi nedir? Ergenliğin belirtileri nelerdir? Ergenlikte doğru bilinen yanlışlar... Klinik Psikolog Bengü Ergenç, çocuklarda ergenlik döneminin nasıl geliştiğini ve ergenlik döneminde ebeveynlere düşen sorumlulukların neler olduğunu yazdı Ergenlik (puberty) hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu kız-erkek cinsel özelliklerinin belirdiği 2-4 yıllık ilk gençlik dönemini içine alan süreçtir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresinde adeta bir köprü vazifesi görür. Onu koşulsuz, şartsız sevdiğinizi sözleriniz ve jestleriniz ile gösterin. Geçiş evresi olan bu dönemde genç birey ruhsal ve fiziksel açıdan oldukça hızlı değişiklikler yaşamaktadır. Bu dönemde onu anlayabilmek büyük önem taşır. Ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli nokta çocuklarının aile ve sosyal çevreleri tarafından 'anlaşılabilme kaygısı' taşıdıklarıdır. Aile ve sosyal çevresi tarafından kabul görmek ergen için çok değerlidir. O zamana kadar sizinle bağlı ilişki kuran çocuğunuz, artık kendisini tam bağımsız olarak görmek istediği bir dönemdedir. Ergenlik dönemi hem ergen için hem de aile için oldukça zor bir dönemdir. Aile bu dönemde çocuğunu iyi gözlemler, tanır ve bu dönemin özelliklerine hakim olabilirse ebeveyn-ergen çatışmaları bir hayli azalır. Ebeveynler bu dönemdeki bağımsızlaşma ve kendisini ispat etme mücadelesinin normal ve sağlıklı olduğunu bilmelidirler. PEKİ EBEVEYN OLARAK BU DÖNEMDE NASIL DAVRANMALIYIZ? Ergenlik dönemi özellikleri hakkında bilgi edinin.Çocuğunuzun size karşı olan davranışlarının sizi sinirlendirmek, üzmek ve sabrınızı taşırmak için yaptığı şeyler olmadığını bu dönemin özelliği olduğunu öğrenmek tepkilerinizi değiştirebilir.