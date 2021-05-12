Koronavirüs aşı pasaportu pek çok ülkeye giriş için turistlerden istenen bir kriter haline geldi. Dünya genelinde birçok ülke, koronavirüs aşı kartı ya da KOVİD-19 aşı pasaportu olanlar için karantina ya da PCR test uygulaması istemiyor. Türkiye'de de HES ile koronavirüs aşı kimliği kartı veya aşı pasaportu alımı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı kovid aşı kimliği kartı uygulamasını devreye alırken bu pasaport/kimliğin nasıl alınacağı da merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs aşı pasaportu nasıl alınır, aşı kimliği nereden çıkarılır? İşte, kimlik hakkında merak edilenler...