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Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:18

kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti nedir, ne için kullanılır?

kartı ve , son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 'nin açıklamasının ardından gündem olan aşı pasaportu ya da kimliği ile ilgili detaylar belli oluyor. Aşı kiliği kartı 'nca devreye alındı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu, aşı kimliği nasıl alınır, nereden çıkarılır? İşte, aşı pasaportu ya da aşı kimliği ile ilgili merak edilenler ve nasıl alınır sorusunun yanıtı...

Aşı kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nedir, ne için kullanılır?

Koronavirüs pasaportu pek çok ülkeye giriş için turistlerden istenen bir kriter haline geldi. Dünya genelinde birçok ülke, koronavirüs aşı kartı ya da KOVİD-19 olanlar için karantina ya da PCR test uygulaması istemiyor. Türkiye'de de HES ile koronavirüs aşı kimliği kartı veya aşı pasaportu alımı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet kovid aşı kimliği kartı uygulamasını devreye alırken bu pasaport/kimliğin nasıl alınacağı da merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs aşı pasaportu nasıl alınır, aşı kimliği nereden çıkarılır? İşte, kimlik hakkında merak edilenler...

Aşı kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nedir, ne için kullanılır?

daha önce e-Nabız üzerinden iki doz aşısını olanlar için Türkiye Cumhuriyet kimliği uygulamasını başlatmıştı. Şimdi o uygulama Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından yapılacak.

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Aşı kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nedir, ne için kullanılır?

Bu uygulama üzerinden kimlik kartı alınabilecek. HES uygulamasına girildikten sonra Kovid- 19 aşı bilgileri isimli bölüme giriyorsunuz.

Aşı kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nedir, ne için kullanılır?

Burada kartlarım sekmesi çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman buradan işlemleri yaparak alabiliyorsunuz.

Aşı kimliği nereden, nasıl alınır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nedir, ne için kullanılır?

Burada pasaport bilgilerini girerek işlemleri tamamlıyorsunuz.

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