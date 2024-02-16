Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
08:26
Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...
C vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar birçok faydası bulunmaktadır. Ancak C vitamini en çok portakalda olduğu düşünülse de, gerçekte en zengin kaynaklar farklıdır. Göz ve cilt sağlığından birçok diğer sağlık sorununa kadar geniş bir yelpazede etkili olan bu vitamini en çok içeren besinler şunlardır: