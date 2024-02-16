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Haberler Galeri Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 08:26

Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

C vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar birçok faydası bulunmaktadır. Ancak C vitamini en çok portakalda olduğu düşünülse de, gerçekte en zengin kaynaklar farklıdır. Göz ve cilt sağlığından birçok diğer sağlık sorununa kadar geniş bir yelpazede etkili olan bu vitamini en çok içeren besinler şunlardır:

Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

DOLMA BİBER

Bütün dolma biberler, eşit besin değerlerine sahip değildir; ancak hepsinin yüksek C vitamini içerdiği bilinmektedir.

Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

Dolma biberlerin renklerine göre C vitamini miktarı değişkenlik gösterir. Yeşil olanlarında genellikle 95 mg, kırmızı olanlarda ise yaklaşık olarak 152 mg C vitamini bulunmaktadır.

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Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

Sarı dolmalık biberler, bir adedinde ortalama olarak 341 mg C vitamini içerir, bu da onları oldukça yüksek C vitamini deposu yapar.

Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

FRENK ÜZÜMÜ

Yarım fincan frenk üzümü, 101 mg C vitamini içerir ve bu miktar günlük C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılar.

Asıl C vitamini deposu oymuş! Sağlığınızı sigortalıyor, portakaldan bile 3 kat daha fazla...

Çok az insanın bu meyveyi çiğ olarak değil, daha çok reçel olarak tükettiğini varsayarsak, yarım fincan frenk üzümünün içerdiği C vitamini miktarının iyi bir oran olduğunu söyleyebiliriz.

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