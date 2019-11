At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

Normal kestaneye benzese bile tat olarak oldukça farklı olan at kestanesi yüzyıllardır alternatif tıpta en çok kullanılan besindir. İçeriğindeki güçlü çözücü maddeler özellikle kramp ve tutulma gibi sağlık sorunlarına iyi gelir. Krem halinde özellikle şah damara sürülen at kestanesi kan akışını düzenler. At kestanesi yağı kullanımının sıklaşmasıyla insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı at kestanesi yağı neye iyi gelir, at kestanesi yağının faydaları, at kestanesi yağı nasıl yapılır, at kestanesinin yağının saça faydaları nelerdir gibi… İşte at kestanesi yağının faydaları...