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  • At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz ...

Normal kestaneye benzese bile tat olarak oldukça farklı olan yüzyıllardır alternatif tıpta en çok kullanılan besindir. İçeriğindeki güçlü çözücü maddeler özellikle kramp ve tutulma gibi sorunlarına iyi gelir. Krem halinde özellikle şah damara sürülen at kestanesi kan akışını düzenler. kullanımının sıklaşmasıyla insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı at kestanesi yağı neye iyi gelir, at kestanesi yağının , at kestanesi yağı nasıl yapılır, at kestanesinin yağının saça faydaları nelerdir gibi… İşte at kestanesi yağının faydaları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 15:01
At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

Normal kestaneye benzese bile tat olarak oldukça farklı olan yüzyıllardır alternatif tıpta en çok kullanılan besindir. İçeriğindeki güçlü çözücü maddeler özellikle kramp ve tutulma gibi sorunlarına iyi gelir. Krem halinde özellikle şah damara sürülen at kestanesi kan akışını düzenler. kullanımının sıklaşmasıyla insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı at kestanesi yağı neye iyi gelir, at kestanesi yağının , at kestanesi yağı nasıl yapılır, at kestanesinin yağının saça faydaları nelerdir gibi… İşte at kestanesi yağının faydaları...

At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

yağı, balkan yarım adasında yetişen bir bitki türüdür. güzellik, ve bir çok alanda kullanılan bir bitki türüdür. Son zamanlarda kozmetik alanlarda kullanılan at kestanesi yağının kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.

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At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

AT KESTANESİ YAĞI NEYE İYİ GELİR?

yağının bir çok alanda açısından faydası bulunmaktadır. Saça, cilde çeşitli bulunan at kestanesi yağıyla bakımınızı günlük bakımınızı yapabilirsiniz. İlk olarak at kestanesi yağının cilde olan faydalarından bahsedelim…

At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

AT KESTANESİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

yağının sadece kozmetik alanlarda değil, cilt sağlığı problemlerinde de etkili olabilmektedir.

At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

Varis problemlerine, damar çatlaklarına yağı kullanılabilir.

At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

VARİSLERİ TEDAVİ EDER

Varisler kadınlarda ve erkeklerde yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. yağı ile varis problemlerinize çare bulabilirsiniz. kan dolaşımını düzenlediği için, varis oluşumuna ve damar çatlağına iyi gelmektedir.

At kestanesi tam bir şifa kaynağı! İşte at kestanesi yağının inanılmaz faydaları...

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUR

Kullanmış olduğumuz bir çok güneş koruyucu kremin içerisinde yağı bulunmaktadır. Aynı zamanda cilde sürülerek de güneş koruyucu etkisinden faydalanılabilir.

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