Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

NEDEN BAZI İNSANLAR BU DURUMUN FARKINA VARAMAZ?

Her birey yaşadığı yüksek kan şekeri belirtilerini fark edemeyebilir. Çünkü semptomlardan bazılar yorgunluk veya susuzluk gibi hafif olabilir. Bu nedenle kişi sayece yorulduğunu ya da az su içtiğini düşünebilir ve bunun bir hastalığın belirtisi olduğu kanısına varamayabilir.