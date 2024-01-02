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Haberler Galeri Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:30

Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

Kan şekerin, genel sağlığımızın kilit bir unsurudur. Dengesizlik durumlarında kalp hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücudun temel enerji kaynağı olan kan şekeri, yaşam fonksiyonlarımızı sürdürebilmemiz için hayati bir öneme sahiptir. Yüksek kan şekerinin belirtileri çeşitlilik gösterebilir, bu nedenle olası semptomlara dikkat etmek önemlidir.

Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

Kan şekerinin yüksek olduğunu gösteren başlıca belirtileri bu yazıda sizler için derledik. Eğer bu belirtilerden birini veya daha fazlasını kendinizde ya da çevrenizdeki bir kişide fark ettiyseniz en kısa sürede doktora başvurmanız önerilir.

Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

KAN ŞEKERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Hiperglisemi, diğer adıyla yüksek kan şekeri, kanda çok fazla şeker olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, vücutta çok az insülin (glikozu kana taşıyan hormon) olduğunda ya da vücudunuz insülini doğru şekilde kullanamadığında ortaya çıkar. Çoğu zaman kişide diyabete de neden olur.

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Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

EĞER KAN ŞEKERİNİZ BU SEVİYEDEYSE ÇOK YÜKSEK DEMEKTİR

Yemek yedikten 1-2 saat sonra kan şekeri seviyesi 180'in üzerinde ise çok yüksek olduğu kabul edilmektedir. En az 8 saatlik açlıktan sonra ise 100 ila 125 arasında ölçülen kan şekeri çok yüksek kabul edilmektedir.

Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

TEDAVİ EDİLMEYEN KAN ŞEKERİ BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUR

Kan dolaşımında uzun süre yüksek miktarda şeker bulunması, kanınızın kalp ve böbrek gibi önemli organlara iletilmesinden sorumlu kan damarlarına zarar verecek ve ciddi komplikasyonlara neden olacaktır.

Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...

NEDEN BAZI İNSANLAR BU DURUMUN FARKINA VARAMAZ?

Her birey yaşadığı yüksek kan şekeri belirtilerini fark edemeyebilir. Çünkü semptomlardan bazılar yorgunluk veya susuzluk gibi hafif olabilir. Bu nedenle kişi sayece yorulduğunu ya da az su içtiğini düşünebilir ve bunun bir hastalığın belirtisi olduğu kanısına varamayabilir.

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