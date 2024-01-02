Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:30
Ayaklarda oluşan bu durum yüksek şekerin habercisi! Ölümcül riski bulunuyor...
Kan şekerin, genel sağlığımızın kilit bir unsurudur. Dengesizlik durumlarında kalp hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücudun temel enerji kaynağı olan kan şekeri, yaşam fonksiyonlarımızı sürdürebilmemiz için hayati bir öneme sahiptir. Yüksek kan şekerinin belirtileri çeşitlilik gösterebilir, bu nedenle olası semptomlara dikkat etmek önemlidir.