Haberler Galeri Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakika sonra... Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakika sonra... İnsan vücudu birçok gizemi içerisinde barındırıyor bildiğimiz kadar bilmediğimiz o kadar çok özellik var ki... Birçok faydası bulunan sarımsağı hemen her yemeğimize ekleriz çiğ olarak da tükettiğimiz sarımsakla ilgili bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:41
Mesela ayaklarınızla
sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor...
Ayaklarınızın tabanını
sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.
Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin'den kaynaklanıyor.
Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.
İşte bu yüzden
sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür. GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK YERSENİZ...
Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan sarımsağın faydalarını zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş
sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.
Soğan
sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor. Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş: