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Haberler Galeri B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:01

B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

En sık karşılaşılan sorunlardan biri olan B12 vitamin eksikliği, ihmal edildiğinde halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, B12 depolarının doldurulmasının gün içinde hissedilen birçok şikayeti ortadan kaldıracağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar, B12 yönünden en zengin gıdaları ortaya çıkardı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden B12 vitamini deposu besinler...

B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

ÇİĞ BADEM:

İçerisinde bulunan sağlıklı yağlar, lifler ve protein sayesinde vücut direncinin artmasını sağlayan çiğ badem, bol miktarda B12 vitamini içermesi yönüyle de vitamin depolarını doldurur. Günde 1 avuç çiğ badem tüketildiğinde ihtiyaç duyulan B12 miktarının büyük kısmı karşılanmış olur.

B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

KAJU:

Kan şekerini düzenleyen ve diyabet riskini neredeyse sıfıra indiren kaju, aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olur. Faydaları saymakla bitmeyen kajunun en etkili olduğu alanlardan biri B12 kaynaklarını doldurmasıdır. Bir avuç kaju tüketildiğinde vücuda hem sağlıklı yağlar alınmış olur hem de B12 eksikliğinin giderilmesi sağlanır. Kaju, dünyanın en sağlıklı besinlerinden bir olarak kabul ediliyor.

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B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

SIĞIR ETİ:

Güçlü bir B12 kaynağı olan kırmızı et, B12 yönünden oldukça zengindir. B12 vitamin ihtiyacını karşılayan ve demir depolarını dolduran kırmızı et, aynı zamanda çinko ve protein açısından zengindir.

B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

YUMURTA:

Yumurta en besleyici gıdalardan biridir. Beyazı ve sarısı ayrı ayrı birçok konuda vücuda fayda sağlar. Yumurta sarısı, B12 yönünden oldukça zengin olduğu için sık tüketildiğinde B12 deposunu doldurur.

B12 değerini anında normale çeviriyor! B12 deposunu dolduran en etkili besin

BALIK:

Somon, sardalya ve alabalık gibi bol yağlı balıklar hem omega-3 bakımından hem de B12 vitamini bakımından oldukça zengindir.

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