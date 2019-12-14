B12 vitamini deposu süper besinler...

Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için vücuda gerekli vitaminleri vermemiz gerekiyor. Sağlık için en önemli vitaminlerden biri ise B12 vitamini. B12 vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. Vücudun kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde büyük önem taşır. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamazlar. B12 vitamini düzeyleri çok düşük olduğunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir. Hafif derecede B12 eksikliği sık görülen bir durumdur. Unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılarda B12 vitamini eksikliği daha fazla hissedilir. B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. Muammer Yıldız, B12 vitamini hangi besinlerde bulunduğunu da sıraladı. İşte ayrıntılar…