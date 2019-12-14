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deposu süper besinler...

Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için vücuda gerekli vitaminleri vermemiz gerekiyor. Sağlık için en önemli vitaminlerden biri ise . vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. Vücudun kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde büyük önem taşır. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamazlar. B12 vitamini düzeyleri çok düşük olduğunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir. Hafif derecede B12 eksikliği sık görülen bir durumdur. Unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılarda B12 vitamini eksikliği daha fazla hissedilir. B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. , B12 vitamini hangi besinlerde bulunduğunu da sıraladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:08
B12 vitamini deposu süper besinler...

Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için vücuda gerekli vitaminleri vermemiz gerekiyor. Sağlık için en önemli vitaminlerden biri ise . vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. Vücudun kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde büyük önem taşır. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamazlar. B12 vitamini düzeyleri çok düşük olduğunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir. Hafif derecede B12 eksikliği sık görülen bir durumdur. Unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılarda B12 vitamini eksikliği daha fazla hissedilir. B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. , B12 vitamini hangi besinlerde bulunduğunu da sıraladı. İşte ayrıntılar…

B12 vitamini deposu süper besinler...

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

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B12 vitamini deposu süper besinler...

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer. Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

B12 vitamini deposu süper besinler...

- Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için gereklidir. Ancak vitamini eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.

B12 vitamini deposu süper besinler...

- Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.

B12 vitamini deposu süper besinler...

- vitamin eksikliğinin en belirgin belirtileri ise tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.

B12 vitamini deposu süper besinler...

- Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de eksikliği belirtileri arasındadır.

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