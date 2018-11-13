Bağırsak flolaranızdan ev yapımı turşu ile kurtulun!

HAZIRLANIŞI:

1 orta boy lahana yıkandıktan sonra kapuska yapar gibi dilimlenir. 2 kapalı avuç kaya tuzu ile iyice ovalanır. Kuru ve temiz cam kavanoza lahanalar bastırılarak ve aralara dilimlenmiş sarımsaklar ilave edilerek (isteğe göre konmayabilir de ) kavanoz kapağından 1 karış aşağıda kalacak şekilde lahanalar doldurulur.

Varsa yoğurma sırasında çıkan lahananın suyu da ilave edilir.1 su bardağı peynir altı suyu eklenerek turşunun probiyotik olması sağlanır. Çünkü turşunun mayalanması için başlangıç mayası gerekli ve peynir altı suyu bunu sağlamaktadır. Kapağa kadar olan boşluk da içme suyu ile tamamlanabilir. Kapakla turşu suyu arasında fermantasyon sırasında taşma olmasın diye 2 parmak boşluk bırakılmalıdır. Ağzı sımsıkı kapatılmalıdır. Karanlık bir ortamda en az 1 ay bekletilmeli ağzı açıldıktan sonra bozulmaması için buzdolabında saklanmalıdır. Fermantasyon süreci biten ve yemeğe hazır hale gelen turşunun suyundan yemeklerden 5 dakika önce 2 yemek kaşığı için sonra yemeğinize başlanmalıdır. Posasını da yemekle birlikte tüketilmelidir. Bu şekilde tüketildiğinde mide ekşimesi, hazımsızlık ve yanmalar bitecektir.