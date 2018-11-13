Bağırsak flolaranızdan ev yapımı turşu ile kurtulun!

SAĞLIKLI BAĞIRSAK FLORASI EŞİTTİR GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK
Yararlı bakteriler, organik asitler üreterek bağırsak duvarında pH seviyesini 4,0 - 5,0 dolaylarına düşürmektedir. Daha alkali ortamları isteyen patojenik ''kötü'' mikroplar, bu asidik ortamda rahatça üreyip gelişemezler. "Lactobacillus" grubu dost bakteriler sindirim ve bağışıklık sistemi için büyük önem arz etmektedir. Yapılan bağırsak flora analizlerinde en çok bu grup bakterinin hasar aldığı görülmektedir. Sağlıklı bağırsak florası ağır metalleri bağlama, kanserojen maddeleri etkisiz hale getirme, histamini etkisizleştirme, toksik maddeleri yok etme özellikle sahiptir.