Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
13:43
Bağırsak kanserinin ilk belirtisi sabah ortaya çıkıyor! Eğer bu sorunu yaşıyorsanız..
Kanser, birçok organda ortaya çıkabilen ve ihmal edildiğinde hayatı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Dünya Sağlık Örgütü, kanserin habercisi olan sinyalleri tek tek sırlayarak erken evrede tespit edilebilmesi için derhal bir uzmana danışılmasını tavsiye etti. Yapılan araştırmalar, en sinsi ilerleyen kanser türü olan bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok kanser belirtisinin sabah ortaya çıktığını gösteriyor. Peki, kanser belirtileri neler? İşte kanser vücutta oluşmaya başladığı an ortaya çıkan belirtiler...