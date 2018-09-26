Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Dünya mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılmakta olan kekik aynı şekilde sağlık açısından da sayısız fayda sağlamaktadır. Kekik içerdiği bitkisel besinler, mineraller, bileşen ve vitaminler yardımıyla sağlığımıza çok fazla katkıda bulunmaktadır.

Kekik sağlığımız için gerekli olan temel mineraller ve vitaminler ile doludur. Kekik potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, manganez ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Bu bitki ayrıca B-kompleks vitaminleri, beta karoten, C vitamini, A vitamini, K vitamini, E vitamini ve folik asit gibi vitaminlerin kaynağıdır.