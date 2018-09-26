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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Giriş Tarihi: 26.09.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 10:42
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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Dünya mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılmakta olan kekik aynı şekilde sağlık açısından da sayısız fayda sağlamaktadır. Kekik içerdiği bitkisel besinler, mineraller, bileşen ve vitaminler yardımıyla sağlığımıza çok fazla katkıda bulunmaktadır.

Kekik sağlığımız için gerekli olan temel mineraller ve vitaminler ile doludur. Kekik potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, manganez ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Bu bitki ayrıca B-kompleks vitaminleri, beta karoten, C vitamini, A vitamini, K vitamini, E vitamini ve folik asit gibi vitaminlerin kaynağıdır.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

KEKİĞİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kekik Şiddetli Öksürükleri Yatıştırır: Eğer soğuk algınlığından dolayı şiddetli bir öksürük problemi yaşıyorsanız kekik çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz. Kısa sürede öksürüğün şiddetini azaltabilir. Aynı zamanda kekik etkili bir balgam söktürücüdür.

Solunum Yollarını Açar: Kekik solunum sağlığını korur. Bir bardak sıcak suda bir miktar kekik demleyerek içmeniz şiddetli öksürük, göğüs ağrıları, bronşit ve solunum yolu problemlerini giderebilir.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Besin Deposu Kekik: Çok etkili bir antioksidan olan kekik, bol miktarda potasyum, manganez ve demir içermektedir. Bu yüzden kalp sağlığı için çok faydalıdır, kan akışını hızlandırır, kan hücrelerinin sağlığını korur, kırmızı kan hücrelerinin sağlığını korur ve aldıkları hasarları giderir, böylece birçok açıdan sağlığa katkıda bulunur.

Kekik Stresi Giderir: Kekiğin içerdiği B-6 vitamini beynimizde GABA düzeyini sağlıklı seviyede tutar ve bu durum stresle mücadele etmemizi arttırır, aynı zamanda sinir sistemi sağlığını korur. Stres kaynaklı olumsuz düşüncelere engel olur.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Kekik Hazımsızlığı Giderir: Kekik çayı aynı zamanda sindirim sistemi içinde faydalı bir besin kaynağıdır. Kekik çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları gidermenin yanında gaz, şişkinlik ve bağırsak kramplarını giderebilmektedir.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Kalp Sağlığı İçin Kekik: Kekik etkili bir antioksidandır. Anti-enflamatuar etkileri ile birlikte farklı türde kalp hastalığına yol açan kronik enflamasyon gibi kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için kullanılabilir.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Kekik Cilt Sağlığını Korur: Cilt ve deri sorunları kırsal ve şehir alanlarından en sık yaşanan sorunların başında gelir. Kekik yardımı ile yapılan bitkisel ilaçlar ve yemeklerde kullanımı veya içecek olarak tüketilmesi cilt ve deri hastalıklarını önleyebilir. Çok miktarda uçucu yağ içeren kekik ve papatya karışımı egzama ve benzeri hastalıkları ortadan kaldırabilir.

Kekik aynı zamanda akne gibi cilt sorunlarını da tedavi edebilir. Bakteriler üzerinde etkilidir, kekik suyu ile yüzünüzü yıkamanız sorunu büyük ölçüde giderebilir. Ayrıca sivrisinek sokmalarından dolayı meydana gelen cilt hastalıklarına karşı da kekik etkili olabilir.

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Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!
Baharat olarak kullanıyoruz ama en güçlü doğal antibiyotik!

Kekik Saç Sağlığını Korur: Diğer otlarla kombine edildiğinde saç sağlığı için mükemmel katkılar sağlayabilir. Kekik saçların yeniden çıkmasına yardımcı olduğu gibi saçların dökülmesine de engel olabilir.

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