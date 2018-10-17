Bakliyat tüketmenin faydaları!

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, Türk mutfağında yeri oldukça fazla olan bakliyatlar hakkında 10 önemli noktayı açıkladı Son yıllarda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına gösterilen ilgi, gittikçe artmaya devam ediyor. Mevsimden mevsime değişiklik gösteren sağlıklı beslenme rutinimizde, yaz ayları geride kaldıkça salatalar yerini, bakliyat gibi kuru gıdalara bırakıyor. Son derece kolay ve pek çok farklı şekilde hazırlanabilen bakliyatlar aynı zamanda tam bir sağlık kaynağı olduğu belirtiliyor. US Dry Pea Lentil Council verilerine göre; sağlıklı bir beslenme rutininde düzenli olarak gerçekleştirilen bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı olabildiği açıklandı. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, bakliyatlar hakkında 10 önemli noktayı şöyle sıraladı: * Bakliyatlar demir açısından oldukça zengin besinlerdir. * Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden olan lifi bakliyatlardan bolca alabilirsiniz. 100 gr. nohutta bulunan 17 gr lif ile günlük almanız gereken lif miktarının yarısından fazlasını karşılayabilirsiniz.