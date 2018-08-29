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Balla tarçının inanılmaz faydaları var

Giriş Tarihi: 29.08.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 21:42
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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

Tarçın tarih boyunca bilinen en eski ve en faydalı baharatlardan biridir. Bal da her derde deva olan doğal bir tedavi edicidir. Bal ve tarçın o kombinasyonu geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir en güçlü doğal ilaçlar, biridir. Yunan ve hindistan tıbbında yüzyıllarca kullanılmaktadır. Tamamen doğaldır ve yan etkilere neden olmaz. Diyabetikler tarafından az miktarlarda bile kullanılabilir. ve iltihaplı eklem ağrılarına kronik sorunlara kadar birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılabilir.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

BAL TARÇININ SAĞLIĞA EN ÖNEMLİ FAYDALARI

Düşük bağışıklık Bu karışımın düzenli kullanılması bağışıklık sistemini güçlendirir, virüsleri ve bakterileri uzak tutar.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

SOĞUK ALĞINLIĞI

1 yemek kaşığı bal ve 1/4 çay kaşığı tarçını karıştırın, soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü geçirmek için 3 gün boyunca bu karışımı kullanın.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

GRİP

Balın içerdiği bir madde grip mikrobunu etkili bir şekilde yok etmeye yarıyor.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

YÜKSEK KOLESTROL

1 fincan çaya 2 yemek kaşığı bal ve 3 çay kaşığı tarçın ekleyin. Bu çayı içerseniz ve bir kaç saat içinde kolestrol seviyesi %10 azalacaltır.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

MİDE AĞRISI

Bu karışım mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.

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Balla tarçının inanılmaz faydaları var
Balla tarçının inanılmaz faydaları var

KANSER

Araştırmalar bu karışımın mide tümörüne karşı etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu tarz bir şikayeti olan hastalar 3 ay boyunca 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tarçın karışımı tüketmelidir.

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