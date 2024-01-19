Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:47
Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen 'şişmanlık' nedir bilmiyor
Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan ödem, kilo gibi göründüğü için oldukça can sıkıcı oluyor. Bazı besinlerin mucizevi etkisi sayesinde, özellikle karın bölgesindeki şişlik iniyor ve metabolizma hızlandığı için kilo verme süreci kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalar, bu besinleri sık tüketenlerin kilo problemi yaşamadığını gösteriyor. İşte tükettiğiniz anda etki eden, bir haftada vücuttaki ödemi atan besinler...