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Haberler Galeri Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen 'şişmanlık' nedir bilmiyor
Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 09:47

Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen 'şişmanlık' nedir bilmiyor

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan ödem, kilo gibi göründüğü için oldukça can sıkıcı oluyor. Bazı besinlerin mucizevi etkisi sayesinde, özellikle karın bölgesindeki şişlik iniyor ve metabolizma hızlandığı için kilo verme süreci kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalar, bu besinleri sık tüketenlerin kilo problemi yaşamadığını gösteriyor. İşte tükettiğiniz anda etki eden, bir haftada vücuttaki ödemi atan besinler...

Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen ’şişmanlık’ nedir bilmiyor

NAR:

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan nar, vücutta ödem oluşmasını engelliyor. Haftada 2-3 kez tüketilmesi önerilen nar aynı zamanda kansere karşı koruyucu etki gösteriyor.

Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen ’şişmanlık’ nedir bilmiyor

YEŞİL ÇAY:

Metabolizmayı hızlandıran ve içerdiği antioksidanlar nedeniyle vücudun yaşlanmasını durduran yeşil çay, günlük ihtiyaç duyulan su tüketimini de karşılıyor.

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Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen ’şişmanlık’ nedir bilmiyor

BADEM:

Sağlıklı yağ kaynağı olan badem, en iyi atıştırmalıklardan biridir. Kalorisi nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekiyor.

Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen ’şişmanlık’ nedir bilmiyor

YOĞURT:

Yoğurt, sindirim sistemini hızlı bir şekilde düzenleyen en etkili besinlerden biridir. Aynı zamanda protein ve probiyotik içerir. Tokluk hissi yaratan yoğurt özellikle karın bölgesindeki şişkinliği kısa zamanda bitiriyor.

Balon gibi şiş karnı 1 haftada düzleştiriyor! Bu besini tüketen ’şişmanlık’ nedir bilmiyor

YULAF:

Bol miktarda lif içeren ve uzun süre tok kalmanızı sağlayan yulaf, gün boyu enerjik hissetmenizi sağlıyor.

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